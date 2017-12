Gambero Rosso: Caffè Sicilia di Noto fra le migliori pasticcerie d'Italia

Noto - Sono stati assegnati dalla guida gastronomica del Gambero Rosso i premi per le migliori pasticcerie italiane. Le tre torte, cioè il massimo riconoscimento della guita, salgono da 18 a 21. Il re dei pasticceri italiani è Iginio Massari della ormai famosissima Pasticceria Veneto. Iginio Massari è anche un volto televisivo, ha una sua rubrica in cui spiega i segreti dei dessert ed è stato spesso ospite del noto programma "Masterchef". Come sta la pasticceria siciliana? Bene, secondo la guida.

Fra i locali premiati, l'Antico Caffè Spinnato di Palermo e un premio speciale anche al caffè Sicilia di Noto, premiato con Tre Torte, di Corrado Assenza, storico locale della città Unesco. Cos'è cambiato, in questi anni, in pasticceria? Cambiano le forme e le tecniche (monoporzioni, barattoli, vasocottura, ecc) e c'è massima attenzione al sapore, alla valorizzazione del territorio e alla riscoperta dei classici dando loro una nuova e intrigante veste, compresi esperimenti sempre più interessanti nel campo della pasticceria salata.