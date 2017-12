Giorgia e Marco Mengoni cantano Come Neve

Giorgia e Marco Mengoni insieme per la prima volta in duetto nel brano inedito “Come neve”, il nuovo singolo in radio e in digitale da oggi, venerdì 1 dicembre.

“Come Neve”, che segna l’incontro artistico di due voci incredibili, è un brano dal testo delicato e poetico, una richiesta d’aiuto per riuscire ad affrontare le cadute della vita senza farsi troppo male, con la stessa leggerezza della neve, e allo stesso tempo mascherare il proprio dolore agli altri, nascondendolo dietro a un’apparenza distorta. Il singolo (scritto da Tony Maiello, Davide Simonetta, Giorgia e Marco Mengoni) anticipa l’uscita di “ORONERO LIVE” (Microphonica/Sony Music Italy), disponibile in tutti i negozi dal 19 gennaio anche in versione deluxe, ed è uno dei nuovi brani inediti prodotti da Michele Canova.

“Oronero Live” uscirà a poco più di un anno di distanza da “Oronero”, il decimo album di inediti di Giorgia uscito a ottobre 2016, e oltre ai brani inediti, conterrà il meglio di “Oronero Tour”. Ma le novità non finiscono qui! Per festeggiare quest’anno di grandi successi, infatti, GIORGIA dal 2 marzo emozionerà di nuovo il suo pubblico con “Oronero live”, uno spettacolo completamente nuovo che inaugura la collaborazione con VIVO Concerti. Più di vent’anni di carriera artistica con oltre 7 milioni di dischi venduti, GIORGIA è unanimemente considerata tra le più grandi artiste italiane di sempre, con una voce capace di virtuosismi tipici delle grandi star d’Oltreoceano! Nel corso degli anni ha collaborato con importanti artisti italiani e internazionali quali, per citarne alcuni, Luciano Pavarotti, Ray Charles, Lionel Richie, Jovanotti, Mina, Zucchero, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Herbie Hancock e Alicia Keys.

Per la prima volta GIORGIA si esibirà su un palco centrale a 360°, in 3 dei più importanti palazzetti del Paese, a ROMA 2 e 3 marzo, MILANO 7 e 8 marzo e PADOVA 11 e 12 marzo, con una produzione unica grazie alla quale sarà possibile godersi lo show da qualsiasi settore delle location.

Testo Come Neve (feat. Marco Mengoni)

Neve

insegnami tu come cadere

nelle notti che bruciano

a nascondere ogni mio passo sbagliato

e come sparire senza rumore

scivolare nel corso degli anni

e non pesare sul cuore degli altri ma

ma non è semplice

non sentire il silenzio che c’è

qui non è facile

guardare il cielo stanotte

Perché quello che sono

l’ho imparato da te

tu che sei la risposta

senza chiedere niente

per le luci che hai acceso

a incendiare l’inverno

per avermi insegnato a cadere

come neve

come neve

Neve

imparo da te

che sai come fare

a coprire le nostre distanze

a cancellarne anche solo un momento le tracce

non è semplice

non sentire il silenzio che c’è

qui non è facile

guardare il cielo stanotte

Perché quello che sono

l’ho imparato da te

tu che sei la risposta

senza chiedere niente

per le luci che hai acceso

a incendiare l’inverno

per avermi insegnato a cadere

come neve

come neve

Come neve

Come neve

Neve insegnami tu come cadere