Premio Instrumental Woman in Entrepreneurship Education a Daniela Baglieri

Comiso - La prof.ssa Daniela Baglieri, Prorettore per il trasferimento tecnologico presso l'Università di Messina, figura tra le vincitrici dell'European Business WomanAward 2017, con la seguente motivazione: Instrumental Woman in Entrepreneurship Education. Tale riconoscimento è stato istituito dalla WIB Women in Business Worldwide, società con sede in Inghilterra e dedicato alle donne che in tutto il mondo si occupano di economia e rivestono posizioni di vertici in enti pubblici e aziende private di particolare importanza e prestigio.

La prof.ssa Baglieri, Prorettore e ordinario di Economia e Gestione delle imprese dell'Ateneo peloritano, ricopre dal 2016 l'incarico di presidente della SAC Società Aeroporti Catania, oggi il sesto scalo per numero di passeggeri in Italia (8 milioni ad ottobre), nonché quello di componente del direttivo di Assaeroporti. "Questo premio - commenta la docente - non è punto di arrivo, ma un incentivo a proseguire il lavoro svolto finora in sede accademica, portando avanti progetti innovativi basati sulla valorizzazione della conoscenza scientifica e tecnologica e sulla diffusione dell’imprenditorialità high-tech. Il settore aeroportuale, in particolare, rappresenta un contesto ideale per sperimentare innovazioni in grado di rafforzare la competitività delle società aeroportuali e la loro relativa transizione da semplici 'gestori' a imprese capaci di incrementare l’attrattività e lo sviluppo di un territorio”.

Nel suo curriculum, la prof.ssa Baglieri, che insegna Innovation & Entrepreneurship nei Corsi di Laurea magistrali del Dipartimento di Economia, vanta numerose esperienze di ricerca negli Stati Uniti. Attualmente, è visiting professor presso l'Università di Innopolis a Kazan, in Russia, ed è responsabile del progetto RESUME per la creazione di un network di incubatori di imprese nel Mediterraneo.