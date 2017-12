Vittoria: a cena con Sergio Di Loreto

Vittoria - Regalarsi una serata con Sergio Di Loreto che accompagna con il suo storytelling sull’enologia italiana e francese la degustazione dei vini di casa ‘Marchesi de Frescobaldi’ è un’occasione irripetibile.

Il marketing manager di alta gamma di una delle più antiche aziende vinicole italiane è stato a Vittoria, ospite di Salvo Faviana dell’Enoteca Mattei per presentare 4 tra i migliori vini di casa Frescobaldi. Nella cornice di ‘Mastro Miscela’, nuovo raffinato lounge bar del centro storico di Vittoria, la degustazione è partita con lo spumante Pomino Bianco Doc, per proseguire col bianco Cicinis di un vigneto Sauvignon blanc prima di concedersi ai due ‘rossi’ Montesodi e Ammiraglia Sirah, il primo un Sangiovese e il secondo un Sirah in purezza che hanno catturato l’olfatto dei degustatori.

Il resto lo hanno fatto i sapienti piatti preparati dallo chef Francesco Pluchino, fresco di diploma nella scuola Alma di Gualtiero Marchesi

Ma il valore aggiunto è stata l’eloquenza di un appassionato e romantico cultore dell’enologia come ha rimarcato il presidente provinciale dell’Onav Salvatore Minardi. E Sergio Di Loreto, intervistato dal giornalista Gianni Molè, oltre a saper riempire con sobrietà i calici ha riempito la serata con i suoi aneddoti e il suo amore per la storia del vino. Diceva Aimè Guibert che ci vuole un poeta per fare un grande vino, mentre di sicuro ci vuole Sergio Di Loreto per una degustazione indimenticabile.