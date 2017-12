Morte di Damiano Genovesi, denunciato l'amico che guidava lo scooter

Rosolini - E' stato denunciato per omicidio colposo il 19enne che era rimasto coinvolto nell'incidente stradale insieme all'amico Damiano Genovesi, anche lui 19enne, deceduto mercoledì scorso sulla Provinciale che collega Rosolini a Noto.

I due si trovavano a bordo di uno scooter e per cause ancora da accertare mercoledì sera sono andati a sbattere contro il new jersey che delimita la carreggiata. Damiano Genovesi è morto a causa del gravissimo impatto contro il suolo. Inutili i tentatvi di soccorso.

L'amico, rimasto leggermente ferito, è stato invece trasportato in ospedale. Sentito dalla Polizia, aveva dichiarato che alla guida vi fosse Genovesi ma, visionando le telecamere di alcuni sistemi di videosorveglianza si è scoperto che alla guida, invece, non c'era Genovesi. La polizia ha deciso di denunciare il ragazzo per omicidio colposo. I due erano usciti da un bar dove avevano trascorso la serata e stavano facendo ritorno a casa.