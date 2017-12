Schianto sulla Palermo-Catania, un morto e due feriti

Catania - Incidente mortale sull’autostrada Palermo Catania. Il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta, a causa di un incidente avvenuto al km 112,500.

Per cause in corso di accertamento, una Toyota Yaris Blu ha impattato, senza coinvolgere altri veicoli, contro le barriere di protezione laterali.

Tra gli occupanti, due persone sono rimaste ferite e un uomo ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione alla guida dell’auto c’era la figlia che ha perso il controllo della vettura a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia intensa che è caduta.

Accanto c’era seduto il padre di 60 anni catanese. L’uomo cardiopatico è sceso dalla vettura e poco dopo è caduto. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118.

Sul posto è presente l’elisoccorso per il trasporto dei feriti e una squadra dell’Anas è al lavoro per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata agli svincoli di Enna e Caltanissetta con itinerario alternativo lungo le statali 177bis e 626.