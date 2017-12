L'Hotel San Domenico di Taormina resterà chiuso anche nel 2018

Taormina - Hotel San Domenico di Taormina ancora con un futuro incerto. Non sono stati ancora avviati i lavori di ristrutturazione che invece sarebbero già dovuti partire. Non ci sarebbero ancora, infatti, le autorizzazioni necessarie per l'avvio delle opere. Per questo appare sempre più probabile che il 5 stelle rimanga chiuso al pubblico la prossima stagione estiva.

“La situazione è molto preoccupante – afferma il segretario regionale aggiunto della Fisascat Cisl, Pancrazio Di Leo a Taormina Today-, al momento i lavori non sono iniziati e le prenotazioni per la stagione turistica 2018 sono chiuse. Si era parlato inizialmente di due anni di lavori, poi l’amministrazione comunale aveva fatto sapere di aver raggiunto, a seguito di un un confronto con la proprietà, una intesa verbale per provare a limitare la chiusura ad un periodo di 8 mesi ma ad oggi il fatto è che i lavori non sono partiti, mancano alcune autorizzazioni e nessuno sa quando riaprirà l’albergo. Il personale rischia seriamente di non essere reintegrato – aggiunge Di Leo – e non possiamo non esprimere il nostro disappunto a fronte anche di normative nazionali che non prevedono adeguati ammortizzatori sociali per salvaguardare i lavoratori che vengono licenziati durante le ristrutturazioni aziendali di uno stabile”.