Modica, è morto don Calogero Palacino

Modica - E' morto stamani, alle 6,30, all'età di 82 anni, don Calogero Palacino, figura storica dei salesiani di Modica Alta, originario di Raddusa. Don Palacino da quattro mesi era ricoverato all'Hospice del Maggiore di Modica.

Don Palacino ha vissuto la Diocesi da una punta all’altra, dai Salesiani di Modica Alta a Portopalo, dove è stato parroco per molti anni e dove voleva costruire un oratorio in una zona vincolata, per tornare poi a Modica passando da Testa dell’Acqua (Noto) e Quartarella (Modica). Persona di spiccato spirito e sottile humor, Don Palacino, sebbene sofferente, non aveva messo da parte l’ironia, intrattenendo gli astanti dell’Ospedale Maggiore con aneddoti scherzosi.

Anche il sindaco di Modica Ignazio Abbate ricorda il sacerdote con un post sulla sua pagina Facebook: “Addio Don Palacino. Modicano d'adozione, uomo di grande carisma, amato da tutti anche per i suoi modi di fare e le sue idee. Indimenticabili i tornei di calcio estivi all'oratorio dei salesiani che coinvolgevano migliaia di persone animando le estati modicane. Indimenticabili come la tunica che portava sempre e che lo faceva somigliare tanto a un nostro Don Camillo. Ci mancherà a tutti noi”.

I funerali alle 15,30 di lunedì, in San Pietro, officiati dal Vescovo Staglianò. Oggi pomeriggio, nell'aula capitolare della chiesa di San Pietro, l'apertura della camera ardente.