Modica, discariche: sanzione ai proprietari di discoteca e scatolificio

Modica - La polizia locale di Modica ha individuato e sanzionato due persone che sono state scoperte a gettare immondizia di vario tipo fuori dagli appositi contenitori, su una strada pubblica. Dalle indagini condotte si è riusciti a risalire a coloro che avevano sostanzialmente istituito due mini discariche abusive rispettivamente in Contrada Raddusa e in Via Torre Cannata.

Nel primo caso erano stati abbandonati cartoni, attraverso i quali si è risaliti al responsabile di un mobilificio di Modica, mentre nella seconda circostanza il responsabile di una discoteca modicana aveva abbandonato alcuni sacchi di plastica contenente materiale pubblicitario. In entrambe le situazioni, i responsabili sono stati sanzionati e diffidati ripristinare lo stato dei luoghi.