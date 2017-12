Dieta. Come dimagrire a Natale

Dieta. A Natale è facile prendere peso, a causa dei tanti appuntamenti in famiglia attorno alla tavola. Come evitare di prendere peso? Come fare per dimagrire? Ecco un percorso alimentare.

DIETA DEI CINQUE GIORNI O DIETA ZERO

- Fase 1

La fase 1 della dieta dei 5 giorni o dieta zero porta a eliminare i carboidrati, per costringere il corpo a bruciare i grassi e gli zuccheri.

- Fase 2

La seconda fase della dieta dei 5 giorni o dieta zero porta a stabilizzare il peso, e permette di reinserire nella dieta poco alla volta tutti gli alimenti.

- Fase 3

La terza fase della dieta dei 5 giorni o dieta zero è la fase di mantenimento con aumento di tutti gli alimenti per mantenere il peso forma raggiunto.

- Menù GIORNO 1

Colazione: 4 biscotti integrali, un caffè o un bicchiere di latte (o latte vegetale) o un tè senza zucchero.

Pranzo: 200 g di carne bianca come tacchino o pollo con spinaci lessati e conditi con olio e limone.

Cena: tagliata di manzo, fagiolini lessi conditi con olio e limone.

Merenda e spuntino: un frutto di stagione.

- Menù GIORNO 2

Colazione: 4 biscotti integrali, un caffè o un bicchiere di latte (o latte vegetale) o un tè senza zucchero.

Pranzo: 100 g di prosciutto crudo e 3 fette di melone.

Cena: fettina di vitello, insalata mista condita con olio.

Merenda e spuntino: un frutto di stagione.

- Menù GIORNO 3

Colazione: 4 biscotti integrali, un caffè o un bicchiere di latte (o latte vegetale) o un tè senza zucchero.

Pranzo: 60 g di riso con zucchine, 50 g di ricotta di mucca.

Cena: pollo alla griglia, insalata mista.

Merenda e spuntino: un frutto fresco.

- Menù GIORNO 4

Colazione: 4 biscotti integrali, un caffè o un bicchiere di latte (o latte vegetale) o un tè senza zucchero.

Pranzo: petto di tacchino o pollo con broccoli lessi conditi con olio e limone, 30 g di pane integrale.

Cena: fetta di salmone al vapore, 2 patate al vapore.

Merenda e spuntino: un frutto di stagione.

- Menù GIORNO 5

Colazione: 4 biscotti integrali, un caffè o un bicchiere di latte (o latte vegetale) o un tè senza zucchero.

Pranzo: zuppa di legumi, 100 g di bresaola.

Cena: minestrone di verdure, 30 g di pane integrale.

Merenda e spuntino: un frutto di stagione.

Dieta delle uova: dimagrire prima di Natale. DIETA DELLE UOVA, COME DIMAGRIRE

La dieta a base di uova aiuta a perdere peso. Ecco tutte le proprietà dimagranti delle proteine contenute nell'uovo

Dieta delle uova: dimagrire prima di Natale. DIETA DELLE UOVA, COME DIMAGRIRE - L’uovo e la proteina per crescita dei muscoliLa dieta a base di uova è una dieta a basso contenuto di carboidrati, a basso contenuto calorico, ma ricca di proteine. Mangiare uova, infatti, aiuta a perdere peso senza sacrificare la proteina necessaria per costruire i muscoli. Come suggerisce il nome della dieta, le uova rappresentano una fonte importante di proteine.



Dieta delle uova: dimagrire prima di Natale. DIETA DELLE UOVA, COME DIMAGRIRE - Le versioni della dieta a base di uova



Esistono più versioni della dieta a base di uova e tutte funzionano principalmente allo stesso modo. La dieta inizia con il consumo giornaliero di uova da abbinare a piccole porzioni di proteine magre. Le proteine magre sono incluse in diversi cibi come il pollo, il tacchino, il pesce. Si possono mangiare, inoltre, alcuni tipi di frutta e verdura come broccoli, pompelmo, asparagi, funghi, spinaci e zucchine.

E’ consigliato bere solo acqua o bevande che non contengono calorie ed è necessario eliminare anche gli alimenti ricchi di carboidrati e zuccheri come la frutta , tutti i tipi di pane, pasta e riso, per concentrare i pasti solo a colazione, pranzo e cena.



Dieta delle uova: dimagrire prima di Natale. DIETA DELLE UOVA, COME DIMAGRIRE - Le tre versioni diverse della dieta delle uova

La versione tradizionale della dieta dell’uovo prevede il consumo di uova o di un'altra fonte di proteine magre come pollo o pesce ad ogni pasto. Bisogna, inoltre, includere verdure a basso contenuto di carboidrati o il pompelmo a colazione e cena.

Un esempio di pasto è:



• Colazione: 2 uova sode e 1 pompelmo o una frittata di 2 uova con spinaci e funghi

• Pranzo: 1/2 petto di pollo arrosto e broccoli

• Cena: 1 porzione di pesce e insalata verde

Un'altra versione della dieta uovo è la dieta dell’uovo da abbinare al pompelmo. Si mangia mezzo pompelmo in ogni pasto. Un esempio di dieta dell’uovo e pompelmo è:





• Colazione: 2 uova sode e 1/2 pompelmo

• Pranzo: 1/2 petto di pollo arrosto, broccoli e 1/2 pompelmo

• Cena: 1 porzione di pesce e 1/2 pompelmo





La versione finale della dieta a base di uova è la dieta a base di uova detta estrema. In questa versione, le persone mangiano solo uova sode e bevono acqua per 14 giorni. Questa dieta, tuttavia, non è raccomandata in quanto è estremamente squilibrata e può causare malnutrizione.