Auto in fiamme a Vittoria. Comiso, incendiata auto vicesindaco

Vittoria - Auto in fiamme la scorsa notte a Vittoria e Comiso. Il primo intervento dei vigili del fuoco intorno alle 2 della notte per spegnere il rogo di un’auto in fiamme parcheggiata in via Veneto a Comiso. Ignoti hanno lanciato una bottiglia incendiaria contro due auto parcheggiate di fronte alla scuola elementare "Saliceto". Le fiamme hanno completamente distrutto le auto, una Fiat 600 e una Renault. Le auto appartenevano a residenti nella zona, esattamente nella stessa via Veneto. Una delle auto, la Fiat 600, era di proprietà della famiglia del dott. Gaetano Gaglio, vicesindaco di Comiso.

Un’ora dopo circa un’altra squadra è intervenuta in via Fratelli Bandiera a Vittoria. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine che hanno avviato le indagini per capire se si tratta di incendi dolosi.