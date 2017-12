Nadia Toffa non è in pericolo di vita, resta in rianimazione

Milano - Nadia Toffa non è in pericolo di vita. Lo dicono i primi aggiornamenti medici di domenica mattina. La conduttrice e inviata de Le Iene è Toffa tornata cosciente dopo essere stata per alcune ore in coma in seguito al malore avuto a Trieste. Al momento non è in pericolo di vita, ma resta in rianimazione neurochirurgica al San Raffaele, seguita dal primario Luigi Beretta e dal neurochirurgo Pietro Mortini. In giornata la 38enne sarà sottoposta ancora a una serie di esami, tra cui la risonanza magnetica, per capire l’origine del malore.

Sabato Toffa si è sentita male in un albergo di Trieste. Sul profilo Facebook delle Iene, che dovrebbero andare in onda questa sera, è apparso un post con una foto della conduttrice. Poche parole: «La nostra Nadia non è stata bene. Ci stiamo tutti prendendo cura di lei. Vi terremo informati».

«Ho saputo di Nadia ieri pomeriggio, appena atterrato a New York, sto cercando di informarmi meglio per capire come sta». Joe Bastianich racconta al telefono dall’America di aver letto dal web delle condizioni di salute della conduttrice tv, smentendo anche che tra loro ci fosse stata una relazione la scorsa primavera. «Nadia è una strettissima amica, la conosco da tanti anni e mi è proprio cara, ma non siamo mai stati fidanzati, lei ha già un compagno, quelle foto che avete visto (lo scorso aprile erano stati paparazzati abbracciati, ndr) sono state mal interpretate. Comunque quello che voglio fare oggi è proprio saperne di più sulle sue condizioni di salute, sono molto dispiaciuto per quello che è successo».

Al momento del trasferimento al San Raffaele, l’azienda ospedaliera di Trieste ha detto che le condizioni di Toffa erano “stazionarie”. Stasera Toffa avrebbe dovuto condurre la puntata delle “Iene” insieme a Nicola Savino e Giulio Golia.

Tanti i messaggi di pronta guarigione sui social, incluso quello della presidente del Friuli Venezia Giulia.