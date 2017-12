Ragusa, piace il concerto di Elvira Foti e Roberto Metro

Ragusa - Il Teatro Don Bosco ha accolto ieri sera con grande onore due fantastici pianisti, Elvira Foti e Roberto Metro, artisti entrambi dotati di un grande talento. Il concerto che si è svolto ieri sera era il quarto appuntamento della 23^ Stagione Concertistica Internazionale “Melodica” patrocinata dall’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Ragusa con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero.

Il duo pianistico già dalle prime note ha donato due ali al teatro permettendogli di volare in una dimensione magica, senza nessun schema temporale e spaziale; quattro mani che hanno cullato con fantastiche emozioni chi ha avuto il privilegio di ascoltarli. Il repertorio musicale offerto dai due pianisti era dedicato ai fuori programma più famosi: dai Valzer di Strauss al Can Can, dalla Ciarda alle Rapsodie e Danze Ungheresi, molti dei quali trascritti per pianoforte a quattro mani in maniera mirabile dallo stesso Roberto Metro.

L'esecuzione di questo eccezionale duo si è avvalsa non solo di una tecnica sbalorditiva con molti passaggi di agilità, ma anche di una potente forza interpretativa e una sintonia fuori dal comune.

Tutti i compositori eseguiti, se avessero potuto essere presenti, avrebbero applaudito con la stessa gioia e con lo stesso soddisfacimento del numeroso pubblico presente. Calorosissimi gli applausi durante tutto il concerto e alla fine come bis il Duo ha suonato la celebre Rapsodia ungherese n 2 di Liszt per un finale pieno di fervore. Un concerto che rimarrà nel cuore di ognuno per molto tempo per il segno lasciato dall’appagamento emotivo.

Continuano i successi dell’Associazione Musicale Melodica che propone sempre appuntamenti di altissimo livello come nelle grandi capitali del mondo. Il prossimo è per sabato 16 dicembre con il “Gran Duo Concertante” che vedrà protagonisti i bravissimi Maurizio Morganti al clarinetto e Alessandro Gagliardi al pianoforte. Prosegue intanto presso la Libreria Ubik la prevendita con prenotazione del posto del Gran Galà dell’Opera che si terrà al Teatro Don Bosco il prossimo 23 dicembre.Per info e prenotazioni Libreria Ubik 0932 258423 / 347 2313605 oppure associazione Melodica 333 4326158. Per conoscere l’intesa stagione di Melodica www.melodicaweb.it.