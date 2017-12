Rolex in oro venduto 478.800 euro

Firenze - Venduto per 478.8000 euro, a un'asta Pandolfini a Firenze, un Rolex Oyester Cosmograph Daytona Paul Newman 'John Player special', in oro 14k e datato 1969. Lo rende noto la casa d'aste fiorentina che parla di 'Rolex da record': la stima era di 140.000-180.000 euro. A mettere all'incanto l'orologio, che non era mai stato sul mercato, un collezionista italiano. Il Rolex, si spiega sempre da Pandolfini, ha la referenza 6241, corredata dal "raro quadrante Paul Newman Jonh Player special": prodotta fra il 1960 e il 1969, "conta circa 2.000 esemplari in acciaio, circa 300 in oro giallo 18K e meno di 400 in oro giallo 14K costruiti questi ultimi specificatamente per il mercato americano e pochissimi dei quali sono stati dotati del quadrante Paul Newman".