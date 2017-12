Nascono Chiaramonte e Monterosso Ospitalità diffusa

Chiaramonte Gulfi - In occasione della Fiera del Fungo, che si svolgerà a Chiaramonte Gulfi durante il week-end dell’Immacolata, dal 9 al 10 dicembre, i due Welcome Point dei paesi montani iblei saranno presenti con uno stand, insieme ad altre belle e interessanti espressioni del nostro territorio.

Giovanni e Rosalba, che hanno lavorato per questo progetto di ospitalità e di promozione territoriale, ciascuno per il loro luogo del cuore, adesso sono finalmente pronti e felici di farsi conoscere.

Le feste natalizie, da sempre richiamo all’autenticità e alla partecipazione, valori portanti per il sistema di Sicilia Ospitalità Diffusa, saranno un periodo favorevole di coinvolgimento per chi crede di poter contribuire alla valorizzazione del sud est della Sicilia, in modo vantaggioso e sostenibile; per gli operatori produttori di esperienze e per i residenti, che ogni giorno sono chiamati a guardare con occhi nuovi ciò che da sempre li circonda, e per i viaggiatori in cerca di quella rara bellezza depositata nei racconti delle più autentiche espressioni di arte, architettura e gastronomia.

Lo stand di Sicilia Ospitalità Diffusa sarà aperto per entrambi i giorni della Fiera del Fungo, 9 e 10 dicembre, all’interno del Mercatino di prodotti tipici che offrirà degustazioni di prodotti di stagione, come castagne, vino nuovo, frittelle, funghi e salsiccia. Molto attesa, e da non perdere, anche la prima degustazione dell’olio nuovo!

In occasione della Fiera del Fungo sarà, inoltre, possibile visitare i musei di Chiaramonte a un prezzo ridotto (per chi acquista il ticket degustazione in piazza). I musei di Chiaramonte resteranno aperti ai visitatori sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 17 alle 20, domenica dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19 circa.

Questa esperienza precede l’inaugurazione ufficiale dei due Welcome Point che si terrà durante le feste natalizie rispettivamente a

Chiaramonte Gulfi, in Via Corallo 28.

Monterosso Almo, in Piazza San Giovanni 29.

