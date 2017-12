Nina Zilli a Catania: Se bruciasse la città

Catania - Pienone per la data di Nina Zilli a Catania. Un successo che la brava cantante merita per lo stile musicale particolare, e un repertorio di canzoni in cui esalta le sue possenti doti canore. Tre cambi d'abito, e una scaletta con i suoi successi, oltre alle cover di brani famosi tra cui spicca "Se bruciasse la città" di Ranieri, hanno scaldato il pubblico che ha cantato, ballato ed applaudito fino alla fine. Maria Chiara Fraschetta ha ripercorso la sua carriera, iniziata nel 2009, ma che esplose a Sanremo 2010 con il brano "L'uomo che amava le donne". Nell'ultimo anno ha pubblicato l'album "modern art" che ha avuto grande successo, permettendo alla cantautrice di portare in giro una tournée che sta raccogliendo ampi consensi. Una serata di ottima musica, che sempre più spesso anima le notti della movida catanese.

Foto di Luigi Saitta