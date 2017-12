Siracusa, Piazza D'Armi avrà un nuovo volto

Siracusa - Cambia volto la piazza d’Armi, proprio davanti il Castello Maniace, nel cuore del centro storico di Ortigia a Siracusa che diventerà uno spazio per i bambini, per il verde urbano e per l’organizzazione di eventi. L’Agenzia del Demanio ha concesso all’associazione interculturale comunità euro afro asiatica del turismo la concessione dell’area di circa 5 mila metri quadrati sulla quale si affacciano il Castello Maniace e la Caserma Abela. La durata della concessione è di 12 anni e il canone che l’Associazione dovrà corrispondere annualmente è di 15 mila euro.

“La consegna della piazza – ha detto il direttore generale dell’Agenzia del Demanio, Roberto Reggi – è un’occasione per Siracusa che presto potrà restituire ai cittadini nuovi spazi da dedicare allo sport, alle attività per l’infanzia, e all’organizzazione di eventi. Abbiamo realizzato un’operazione di rigenerazione urbana capace di accrescere la straordinaria ricchezza di questo posto. Piazza d’Armi è uno dei tanti esempi che stiamo realizzando su tutto il territorio nazionale”.