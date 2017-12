Ragusa: la donna finita sulla rotatoria era ubriaca. Denunciata

Ragusa - Era in stato di ebrezza la donna che è finita su una rotatoria in viale delle Americhe, a Ragusa, la notte fra sabato e domenica. La donna, di nazionalità rumena, è andata ad impattare contro la rotatoria e contro i cartelloni pubblicitari del verde pubblico, provocando notevoli danni. Sul posto è intervenuta la polizia: la donna, con la propria auto, era finita contro l'albero dell'ulivo che si trova al centro della rotonda, ed anche quello è stato completamente danneggiato. Nonostante il violento impatto, non ha riportato nemmeno un graffio.

Ai poliziotti intervenuti ha dichiarato di non essersi accorta della rotatoria e di non aver fatto in tempo a frenare. Ma le spiegazioni sono risultate poco convincenti, tanto che è stata sottoposta ad alcol test: dopo essere risultata positiva al controllo è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza. Oltre al ritiro della patente, è scattato anche il sequestro amministrativo dell'auto, una opel corsa.