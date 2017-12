Medici di famiglia, 6 posti vacanti nel ragusano

Ragusa - 76 posti vacanti in tutta la Sicilia per i medici di famiglia. Sei sono solo a Ragusa. Si tratta di medici di medicina generale (gli ex medici di famiglia) che avranno l’opportunità attraverso un bando di poter accedere alla copertura di quei posti in ambiti territoriali che la legge prevede che siano di oltre 7mila abitanti superiori a quattordici anni di età.

Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e dei relativi punteggi. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana venerdì 1 dicembre, quindi i medici interessati dovranno inviare entro 30 giorni apposita domanda di partecipazione indicando gli ambiti territoriali carenti per i quali intendono concorrere. Una boccata d'ossigeno visto che in Sicilia sono previsti pensionamenti per circa il 60% dei medici di assistenza primaria. Un'occasione, dunque, per evitare di arrivare scoperti al turn over.

ASP AGRIGENTO



1 posto Belice - Montevago - Sambuca di Sicilia (obbligo di apertura studio Santa Margherita di Belice): 1 posto Santa Margherita di Belice - Montevago - Sambuca di Sicilia 1 (obbligo di apertura studio Sambuca di Sicilia); 3 posti Canicattì – Castrofilippo; 1 posto Grotte – Racalmuto; 1 posto Naro – Camastra.



ASP CALTANISSETTA



1 posto San Cataldo – Marianopoli; 1 posto Caltanissetta – Resuttano; 1 posto Niscemi; 2 posti Gela – Butera.



ASP CATANIA



2 posti Paternò; 3 posti Misterbianco ; 2 posti Catania; 1 posto Caltagirone – Mazzarrone; 2 posti Bronte; 1 posto Maletto – Maniace; 1 posto Castel di Iudica – Raddusa; 1 posto Castiglione – Linguaglossa – Piedimonte Etneo; 2 posti Mascali - Milo - S. Alfio.



ASP ENNA



1 posto Enna - Calascibetta - Villarosa 1 (obbligo di apertura studio Villarosa); 2 posti Regalbuto.



ASP MESSINA



2 posti Nizza di Sicilia - Fiumedinisi - Alì - Alì Terme; 1 posto Itala-Scaletta; 2 posti Rometta - Villafranca Tirrena – Saponara; 1 posti Roccella - Moio Alcantara - Malvagna - Francavilla di Sicilia; 1 posti Motta Camastra - S. Domenica Vittoria Lipari - Leni - Malfa - S. Marina Salina (obbligo di apertura studio Malfa); 1 posto Capo d’Orlando - Naso - Caprileone – Castell’Umberto.

ASP PALERMO



1 posto Capaci; 1 posto Gangi - Geraci Siculo; 1 posto Alia - Valledolmo (obbligo di apertura studio Valledolmo); 1 posto Villabate; 1 posto Belmonte Mezzagno; 18 posti Palermo.



ASP RAGUSA



1 posto Santa Croce Camerina; 1 posto Modica; 1 posto Ispica; 1 posto Scicli; 2 posti Vittoria; 1 posto Comiso.



ASP SIRACUSA.



1 posto ad Avola; 1 posto Lentini – Carlentini; 2 posto Francofonte; 1 posto Palazzolo – Buscemi; 1 posto Pachino – Portopalo.



ASP TRAPANI.



1 posto Salaparuta - Poggioreale - Santa Ninfa; 1 posto Alcamo.