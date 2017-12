Il Gran galà della musica lirica e sinfonica, al Teatro Garibaldi

Modica - Un ultimo, straordinario, imperdibile concerto per chiudere una stagione immensa, da tutto esaurito ed incredibili ospiti. Sabato 9 dicembre, alle ore 21.00, il “Gran galà della musica lirica e sinfonica” chiuderà la stagione musicale 2017 del Teatro Garibaldi di Modica, con la direzione artistica di Giovanni Cultrera e la sovrintendenza di Tonino Cannata. Sul palco modicano l’Orchestra dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “V.Bellini” di Catania AFAM, diretta dal maestro Giuseppe Romeo, insieme al soprano Manuela Infalletta, al tenore Filippo Micale e al baritono Graziano D'Urso.

Ad esibirsi anche l’enfant prodige del pianoforte Niccolò Cafaro che a soli 15 anni ha gia? ottenuto numerosi primi premi in concorsi internazionali. Il programma della serata sarà un omaggio alla grande lirica internazionale con un repertorio che offrirà un viaggio emozionale tra alcune delle opere più famose al mondo: il concerto spazierà da “Le nozze di Figaro” di Mozart a “Norma” e “Adelson e Salvini” di Bellini, da “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini a “Rigoletto” e “Aida” di Verdi, da “Gianni Schicchi”, “Turandot” e “Tosca” di Puccini al “Concerto per pianoforte e orchestra n.3 op. 37 in do minore” di Beethoven.

Ad incantare il pubblico del teatro modicano l’eccezionale talento dell’Orchestra dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “V.Bellini” di Catania AFAM che rappresenta a livello universitario l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” del capoluogo etneo. Molti dei suoi musicisti si sono gia? affermati come concertisti o occupano posti in orchestre nazionali, come il Teatro San Carlo, il Teatro Massimo Bellini di Catania, il Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra Giovanile Italiana, il Teatro Massimo Bellini di Palermo e l’Orchestra Giovanile Cherubini. L’orchestra ha anche collaborato con cantanti e musicisti di musica leggera e jazz, tra i quali Goran Bregovic, Lucio Dalla, Danilo Rea, Anne Ducros e Franco Battiato.

Si chiude così, nel migliore dei modi, la fortunata stagione musicale che ha registrato sold out in ogni suo appuntamento, riscuotendo grandissimo successo di pubblico e di critica.

I biglietti del concerto possono essere acquistati al botteghino del teatro e online su www.ciaotickets.com/evento/gran-gala-della-musica-lirica-e-sinf.

Intanto, fino al prossimo 20 dicembre sarà possibile abbonarsi alla nuova stagione in musica 2018 al prezzo di 245 € per platea e palchi centrali, 195 € per palchi laterali e 155 € per il loggione. Gli abbonamenti possono essere acquistati al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/abbonamento/abbonamento-14-spettacoli-musica-teatro-garibaldi-modica.

