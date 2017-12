Pirandello nel castello: nuova opera di Walter Manfrè a Comiso

Comiso - Vicinissimo il debutto, nel castello aragonese di Comiso, della Kermesse in quattro puntate che il regista Walter Manfrè vuole dedicare alla memoria di Luigi Pirandello e che ha per titolo “Pirandello nel Castello”. E’ l’ultima creazione del regista siciliano e si preannuncia, sviluppandosi in quattro puntate (Fantasmi, La gelosia, la Follia ed il Mito), ognuna con protagonista un prestigioso attore del teatro italiano, un’ occasione unica per vivere il più importante drammaturgo europeo del ‘900.

Primo interprete di prestigio sarà Giuseppe Pambieri che, dal 15 al 17 dicembre, Manfrè ha voluto quale guida nel mondo dei fantasmi. Pambieri è stato già interprete di tre spettacoli firmati Walter Manfrè: uno splendido “Edipo” di Sofocle al Teatro antico di Taormina, “Pseudolo” di Plauto, ed infine ha vestito i panni del rivoluzionario Manthonè degli anni successivi alla Rivoluzione francese.

Una lunga frequentazione,dunque, che promette di dare i suoi frutti anche nelle stanze del Castello Naselli di Comiso dove, nell’arco delle tre serate, troveranno posto solo 50 persone a sera. Con Pambieri saranno in scena anche gli allievi dell’ International Theatre Centre che cominciano a calcare le scene dell’arte teatrale.

La collocazione dentro il Castello Aragonese di Comiso, dove il regista messinese aveva già ambientato il suo “Teatro della Vergogna”, si presta ad accogliere ancora una volta un teatro fatto di tremiti, di memorie e di suspance. Uno spettacolo raccomandato soprattutto agli studenti che affronteranno gli esami di letteratura italiana agli esami di licenza liceale dei prossimi anni. Per info e prenotazioni: 320.7683854. I biglietti sono già in prevendita presso B&B Abraxia – P.zza San Biagio, 15 Comiso.