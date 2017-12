Ragusa: Il tenore Angelo Villari al teatro don Bosco

Ragusa - Celebrare il Natale in compagnia della grande opera italiana in un concerto straordinario con il famosissimo tenore Angelo Villari. Sabato 23 dicembre, alle ore 20.30, il Teatro Don Bosco di Ragusa si riscalderà delle note del “Gran Galà dell’Opera”, un prestigioso appuntamento realizzato dall’Associazione Musicale Melodica, in collaborazione con l’Associazione Culturale Italian Opera Live.

Un repertorio emozionante assicurerà un intenso trasporto emotivo, grazie anche all’atteso ospite d’onore della serata, il tenore Angelo Villari, dalla ricca carriera internazionale, impegnato nei ruoli principali delle più famose opere liriche presso importanti teatri, come il Regio di Parma, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro Massimo di Palermo e tanti altri ancora.

Con lui sul palco del teatro ragusano i soprani Silvia Di Falco, Elisabetta Zizzo, Veronica Cardullo, i tenori Andrea Casablanca e Davide Benigno e il pianista Antonio Gennaro, tutti artisti di fama mondiale, vincitori di prestigiosi premi e dalle numerose esibizioni nei più importanti teatri e festival in Italia e all’estero.

La serata sarà dedicata alla grande opera italiana nota in tutto il mondo e alle più famose arie dei massimi compositori che il nostro paese annoveri, come Verdi, Puccini, Bellini e Donizetti. Un concerto assolutamente da non perdere per dare inizio ai festeggiamenti del Natale.

Il concerto del 23 dicembre è un appuntamento fuori programma della consueta stagione concertistica internazionale Melodica, i cui abbonati potranno però acquistare il biglietto di ingresso con prenotazione del posto al prezzo agevolato di 10€, per tutti gli altri il prezzo è di 15.00€.

Per info e prenotazioni Libreria Ubik 0932 258423 / 347 2313605; Associazione Melodica 333 4326158 www.melodicaweb.it; Italian Opera Live 340 6426230 www.italianoperalive.com.