Alessandro Gibilisco allo Zecchino D'Oro con Mediterraneamente. VIDEO

Ragusa - Si chiama "Mediterraneamente" la canzone cantata da Alessandro Gibilisco, il giovanissimo ragusano di appena 10 anni che si sta esibendo in questo periodio allo Zecchino D'Oro. La sessantesima edizione del festival canoro per bambini sta andando in onda su Rai1 dal 18 novembre per quattro sabati consecutivi.

Terminerà il 9 dicembre alle 16.35 sempre su Rai 1 e Radio Kids. Poi, sarà possibile vederlo in replica ogni venerdì successivo alle 21.55 su Rai Yoyo e in streaming, ovviamente, su Rai Play. Alessandro Gibilisco vive a Ragusa e dice di sé: "nella mia famiglia amiamo la musica, suoniamo, cantiamo sempre (anche in macchina), ci piace viaggiare e fare nuove esperienze". Il suo cantante preferito è Ed Sheeran e la canzone preferita, invece, è Sign of the times (Harry Styles). Nel tempo libero gli piace giocare con l’overboard, disegnare e giocare con l’arco.

Da grande vorrebbe fare il giocatore di basket o il Dj.

"Per me lo Zecchino d’Oro è divertimento, fare nuove amicizie e soprattutto un gioco. Sono contento di cantare allo Zecchino d’Oro perché è un’esperienza speciale, ho sempre seguito lo Zecchino d’Oro e desiderato partecipare, ora che ci sono riuscito sono molto felice".

Mediterraneamente è una canzone piuttosto impegnativa per un bambino, visto che parla dei migranti che tutti i giorni affrontano viaggi in mare molto pericolosi con la speranza di avere una vita migliore.