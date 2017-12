Comiso, arrestato spacciatore tunisino

Comiso - E' stato arrestato ieri a Comiso un giovane tunisino di 25 anni con precedenti penali, Youssefi Mohamed Larbi, sorpreso con cocaina e hashish.

L’atteggiamento nervoso ed agitato del ragazzo, durante un normale controllo nelle vie limitrofe la piazza principale della cittadina, ha subito insospettito i militari che lo hanno perquisito, rinvenendogli addosso circa 23 grammi di hashish, suddiviso in stecchette, e 1 grammo circa di cocaina, suddiviso in due dosi, il tutto pronto per la vendita al dettaglio agli assuntori del luogo: la droga così rinvenuta è stata sottoposta a sequestro penale.

E’ scattato l’arresto in flagranza di reato per il 25enne che è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ibleo, dott. Francesco Riccio, dinanzi al quale dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio.