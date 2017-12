Vittoria - Incendio questa notte in un appartamento a due piani in via Pietro Gentile a Vittoria. Intorno alle 2 del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, causate quasi certamente da un corto circuito sviluppatosi al primo piano.

Per fortuna, non vi erano persone all'interno ma l'incendio ha gravemente danneggiato la copertura e le suppellettili.

Lo operazioni sono terminate alle 4 del mattino.