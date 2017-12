A Siracusa apre un nuovo Ard Discount

Siracusa – Innovazione strutturale, tutela dell’ambiente e più servizi alla clientela per l’Ard Discount di via Elorina a Siracusa. Dopo il disastroso incendio del maggio scorso, che ne aveva provocato l’inagibilità, riapre al pubblico il punto vendita del capoluogo aretuseo con importanti novità per i suoi clienti.

Una spesa conveniente, di qualità, ma sempre più responsabile, grazie ad un’assoluta innovazione per il settore dei discount: il punto vendita siracusano presenta infatti tutti i banchi refrigerati chiusi, primo in questo nella sua categoria, e un’illuminazione a led che garantisce un abbattimento del consumo energetico e quindi una maggiore salvaguardia ambientale.

Le novità riguardano poi anche l’offerta alla clientela, con il reparto Salumeria e Macelleria in cui la merce è preparata direttamente dal fresco, quindi confezionata davanti al cliente, garantendo così trasparenza e freschezza, e con il reparto Ortofrutta selezionata direttamente dall’azienda per una spesa più conveniente e di qualità.

Punto di forza come sempre la varietà merceologica, con il reparto Macelleria, l’angolo dedicato ai Prodotti da forno e ai Freschi, ma anche la Cantina e il reparto dei Surgelati. Completa l’offerta l’angolo del no-food con il bazar e gli elettrodomestici a prezzi convenienti.

Una struttura completamente rinnovata accoglie la clientela, con spazi più ampi, luminosi e di facile individuazione, grazie alla chiara segnaletica, per una spesa comoda, pratica e veloce.

“A distanza di qualche mese dall’incendio che aveva danneggiato l’intera area interna del supermercato - dichiara Concetta Lo Magno, direttrice dell’area marketing della Consortile Ergon – l’inaugurazione dei giorni scorsi dei locali ristrutturati è un forte e chiaro segnale di rinascita. Abbiamo voluto prestare particolare attenzione alla difesa dell’ambiente e al risparmio energetico, facendo di questo punto vendita un’assoluta novità in tutto il settore. Ovviamente al primo posto resta sempre l’attenzione nei confronti dei nostri clienti, ai quali abbiamo riservato servizi e un’offerta merceologica di maggiore qualità”. Il punto vendita Ard Discount si trova in via Elorina, n° 66, a Siracusa.