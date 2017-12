Diritti dei bambini, l'uomo di Striscia La Notizia a Ragusa

Ragusa - In occasione dell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, domenica 10 dicembre, alle 18, in piazza Generale La Rosa 24, (vicino Brico City – zona centro commerciale Le Masserie), si terrà un incontro sul tema “Minori e diritti negati”. Interverrà Alessandro Corallo, redattore di “Striscia la notizia”, promotore di progetti per i bambini di strada ad Haiti e in Paraguay. Animerà la serata la banda Fil (Felicità Interna Lorda). Lunedì 11 dicembre, alle 9, Alessandro Corallo condurrà un laboratorio nelle classi quinte della Direzione didattica “Mariele Ventre” di Ragusa sul suo libro “Il mappamondo magico”. Le due iniziative sono promosse da Amnesty International – Gruppo di Ragusa, Agedo, Centro di Educazione alla Pace, Nemoprofeta, Pax Christi e Centro Servizi Culturali.

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. All'articolo 25, la dichiarazione sancisce solennemente: “La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza”. A 69 anni dalla proclamazione ci vogliamo interrogare sull’attuazione di tali dichiarazioni di principio.