Le passeggiate di Tanit Scicli in occasione di Rubino

Scicli - Torna Rubino e, per l’occasione, anche le passeggiate culturali di Tanit Scicli. L’Associazione culturale sciclitana, sabato 9 e domenica 10 dicembre, con partenza sempre alle ore 15.00, propone un nuovo percorso che, partendo dalla scoperta di Piazza Busacca con la chiesa e il convento del Carmine, fulcro di Rubino 2017, porterà lungo la Cava di Santa Maria la Nova, dove si visiteranno in successione le Chiese di Santa Maria della Consolazione e Santa Maria la Nova.

Tanit Scicli, però, non sarà da sola per l’occasione perché, a coadiuvarla, ci sarà l’Associazione Culturale Triskele, che condurrà i visitatori in un viaggio attraverso l’arte sacra di tre musei come quello del Carmine, della Consolazione e del Campanile di Santa Maria la Nova, luoghi ricchi di tesori inestimabili capaci di raccontare la storia di Scicli attraverso i secoli.

Tanit, in collaborazione con Triskele, vuole così ancor di più tracciare nuovi percorsi attraverso Scicli, per scoprirne e valorizzarne i tesori religiosi, artistici e paesaggistici più nascosti e proseguire in questo modo sulla scia di quanto fatto negli ultimi due anni, grazie ai quali ha ricevuto un forte apprezzamento lo scorso novembre nel IV Meeting Regionale Cammini e Vie Sacre Sicilia, dove è stata segnalata fra le compagini culturali più dinamiche della Sicilia.

Per informazioni, costi e prenotazioni:

Associazione Culturale Tanit Scicli, 338 8614973 – tanitscicli@gmail.com

Associazione Culturale Triskele. 331 4000858 - info.triskele@virgilio.it