Se Levante fa le bottiglie di pomodoro

Le conserve di pomodoro. Sono un must in Sicilia, e nel ragusano. Un rito familiare, in cui attorno al focolare di un grande calderone si rivive la tradizione della conservazione di un cibo basico della nostra alimentazione, la salsa di pomodoro, per l'inverno.

Soprende uno scatto in cui la giudice di X Factor, la cantante siciliana Levante, si fa ritrarre nell'atto della preparazione delle conserve. Rito arcaico, matriarcale, quasi mistico.

Se dovesse comprare il disco di una cantante, oggi, cosa acquisterebbe? «Levante, la sento affine a me e mi rivedo in certe sue cose», diceva qualche mese fa a Repubblica Carmen Consoli. Ci piace segnalare, al di là delle pose che questi nuovi divi dei media e del web si sparano nel quotidiano, il gesto umile, e familiare, che ricorda tanto le nostre nonne. Brava Levante, così ci piaci di più.