L'on. Ragusa: Il Corfilac salvo per un anno

Ragusa - “E’ in fase di preparazione il decreto di proroga per garantire il futuro del Corfilac. La proroga avrà la durata di un anno”. A dichiararlo l’on. Orazio Ragusa che, oggi a Palermo, ha avuto modo di confrontarsi con i vertici dell’assessorato regionale Agricoltura e Foreste, con in testa l’assessore Edy Bandiera, il quale ha fornito rassicurazioni in questo senso. “Si tratta, ovviamente, di una occasione che non dovremo sprecare – afferma l’on. Ragusa – affinché, questo periodo di tempo, possa essere utilizzato nella maniera migliore. Si dovrà lavorare, infatti, per garantire la prosecuzione dell’attività del Corfilac nella maniera migliore visto e considerato che la Regione ha già più volte dichiarato la propria difficoltà a sostenere i costi per il consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia. Ringraziamo naturalmente il Governo regionale per la disponibilità dimostrata e invitiamo i lavoratori a stare tranquilli. Il decreto sarà pronto quanto prima e, in ogni caso, entro la scadenza del 31 dicembre”.