A Siracusa arriva la casa delle farfalle

Siracusa - Per quasi quattro mesi l’Artemision di Siracusa diventerà la “Casa delle farfalle” trasformandosi in un vero e proprio giardino d’inverno con temperature intorno ai 26 gradi. Dal 18 marzo a giugno, infatti, i visitatori avranno la possibilità di passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più belle ed appariscenti, che voleranno libere dentro la struttura. Biologi ed entomologi guideranno visitatori e studenti svelando loro tecniche adattative e curiosità di questo mondo.

“Ospitando un evento di questa portata – commenta il vice sindaco, Francesco Italia – giunge a compimento il percorso di riqualificazione dell’Artemision. Abbiamo ereditato uno spazio abbandonato, lo abbiamo dapprima riqualificato e trasformato in giardino, rendendolo adesso contenitore di un importante evento destinato ad arricchire l’offerta turistica ma anche didattica per il 2018.

Accanto ad una programmazione culturale che porterà a Siracusa dall’anno prossimo tre nuovi spazi paramuseali ed una mostra inedita su Archimede e la città, questo progetto punta ad offrire, alle famiglie e ai bambini, un’esperienza di apprendimento e divertimento veicolando l’importanza del rispetto del nostro ecosistema”.

Il costo del biglietto sarà di euro 4.50 per gli adulti, 3.50 per le scolaresche. Ingressi gratuiti per anziani e persone con disabilità. Il 30% dei proventi sarà versato al Comune dall’associazione EttoMatto che gestirà il progetto.