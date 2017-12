Ragusa: camion in sosta finisce su rotatoria salesiani per guasto ai freni

Ragusa - Incidente in viale Europa, zona salesiani, a Ragusa. Un camion vecchio modello parcheggiato in quella via, ha avuto un guasto ai freni ed è finito sul muretto della rotatoria dei salesiani, distruggendola in parte. Per fortuna non ci sono stati feriti, soltanto danni materiali. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per rimuovere il mezzo e i detriti.

Il camion era senza conducente ed era parcheggiato circa 100 metri più in alto rispetto alla rotonda.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15.15 di oggi pomeriggio.