Modica Alta, chiude il negozio Arà, svendita natalizia

Modica - Dopo cinque anni, il 31 dicembre il negozio Arà chiude.

Grazie alle scelte strategiche di una città che ancora non è in grado di valorizzare Modica Alta e che anzi grazie al trenino (che come un giro di giostra) non si ferma impedisce di fatto l'arrivo dei turisti. Peccato, perché molte testate nazionali, Gioia, Donna Moderna, Ville e Casali, avevano tributato a questo show room innovativo plausi e pagine. Adesso tutto è in svendita. Antiquariato, vintage, accessori moda, bijoux e eccellenze gastronomiche come i panettoni di Di Stefano e Valenti aspettano tutti per chiudere in bellezza.

Arà, corso Regina Elena 5, per fare regali a prezzi incredibili.