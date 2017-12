Dieta del latte: perdere 5 chili in vista del Natale

Dieta del latte. Si tratta di un tipo di alimentazione -nato in Portogallo- ricco di spunti e non priva di difficoltà, ispirata a un principio di progressività.

Sono previste infatti grandi quantità di latte durante il giorno; è carente di nutrienti provenienti da carboidrati ed in particolar modo dalle fibre.

Come funziona la dieta del latte

Questo tipo di alimentazione inizia in modo molto rigido, proseguendo con il lento inserimento di alcuni cibi. Il tutto per un totale di calorie davvero esiguo.

Si inizia con un primo giorno a base di soli sei bicchieri di latte.

Il secondo giorno prosegue con quattro bicchieri ai quali si potranno aggiungere due frutti.

Il terzo giorno prevede due bicchieri, due frutti e 100 grammi di formaggio light.

Al quarto giorno i bicchieri di latte tornano ad essere quattro. Ad essi si aggiungono un frutto ed una bistecca di carne magra.

Il quinto giorno si torna a due bicchieri con 2 frutti, un uovo ed una bistecca. Al tutto si potrà aggiungere un filo d’olio.

Si procede al sesto giorno ripetendo il quinto ed aggiungendo 100 gr di formaggio light.

Il settimo giorno i bicchieri di latte diventano tre e gli si aggiungono solo tre frutti.

Infine l’ottavo giorno si riprende con due bicchieri di latte, un frutto, una bistecca e 100 gr di formaggio light.

Le bistecche possono essere di carne magra o di pollo e tacchino.

Oltre al latte le uniche bevande consentite sono l’acqua ed il tè verde, ovviamente senza zucchero.

La dieta è sconsigliata a chi è in gravidanza, promette di far perdere fino a cinque chili in una settimana e prende parte della sua forza dall’assunzione quasi esclusiva di liquidi che, di conseguenza non pesano. Una volta terminata, quindi, il rischio è come sempre quello di riprendere il peso perso con tanto di interessi.

L’invito dei nutrizionisti è quello di non affidarsi a diete dettate semplicemente dalle mode ma di seguire un’alimentazione sana e bilanciata che aiuti a perdere massa grassa lasciando intatti i muscoli. Questo stile di vita, col tempo vi darà ragione portandovi non solo al peso forma ma ad un aspetto esteticamente gradevole tipico delle persone sane e felici.