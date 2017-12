A Chocomodica degustazioni di vino e cioccolato

Modica - Il matrimonio tra vino e cioccolato va oltre il classico abbinamento cibo-vino. Si arriva sicuramente a una percezione “edonistica”: stiamo parlando di un prodotto unico per le sue caratteristiche, la persistenza gusto-olfattiva ritenuta quasi impossibile da abbinare, le punte di amarezza in base alla percentuale di cacao, la grassezza e via dicendo aprono la strada verso il “mariage” con un mondo straordinario. Negli ultimi tempi, però, si è cercato di rendere grazia ad abbinamenti più personali, provando a stupire, uscendo dai soliti canoni, ottenendo ottimi risultati e facendo letteralmente sognare le papille gustative.

Ed è lo stesso viaggio che promette di attuare l’Onav che, in abbinamento con l’istituto regionale Vino e Oli di Sicilia, ha promosso per la tre giorni di ChocoModica, in fase di svolgimento dall’8 al 10 dicembre, una serie di speciali degustazioni. Ad organizzarla anche l’enoteca cioccolateria Sotto Sanpietro. Dal Moscato di Noto al Marsala, dallo Zibibbo alla Malvasia, dalla vendemmia tardiva alla storia del Nerello mascalese: insomma, ce ne sarà per tutti i gusti nel palazzo della Fondazione Grimaldi, in corso Umberto 106, dove si terranno degustazioni guidate, laboratori del gusto e storie in cantine.

Tutti i giorni, a partire dalle 10 e sino alle 13 e dalle 16 sino a tarda serata, sarà possibile diventare i protagonisti di questi percorsi. A fare gli onori di casa Giorgio Solarino, consigliere provinciale Onav che ha la città di Modica come punto di riferimento, assieme al delegato provinciale Salvatore Minardi. Con loro anche il dirigente dell’Irvo, Giuseppe Occhipinti. Da sottolineare che sarà presente anche il vicepresidente nazionale dell’Onav, Gianni Giardina, particolarmente attratto dalle peculiarità di un evento che già si annuncia un grande successo.

Queste le cantine partecipanti: Azienda vitivinicola Destro, Azienda agricola Barone Sergio, Azienda agricola Giovanni Boroli – Giasira, Baglio di Pianetto, Cantine Gulino – Enofanusa, Cantine Carlo Pellegrino, Cavaliere Giuffrida, Cantine Pepi, Cantine Colosi, Feudo Ramaddini, Maggio Vini Miceli Vini, Punico Liquori, Rudinì, Vini La Favola. Un percorso straordinario aperto a tutti i visitatori di ChocoModica per un evento del gusto che si annuncia imperdibile. Per informazioni e prenotazioni cellulare 334.6124105.