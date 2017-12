Dall'America a Vittoria: la storia di Vito a Chi l'ha visto? VIDEO

Vittoria - Vito è nato a Vittoria il 4 maggio 1962. Delle circostanze della sua nascita, non sa nulla di più. Battezzato alla Parrocchia sacra famiglia Cappuccini di Ragusa il 3 giugno 1962, è stato in seguito affidato alle cure di un istituto per bambini abbandonati, sempre a Ragusa. Nel frattempo a New York c’è una coppia di origini italiane che desidera tanto un figlio.

Così, all'età di 2 anni, Vito è partito per gli USA. Sei anni dopo ha scoperto di essere stato adottato. Oggi fa lo steward e vive a Phoenix, in Arizona, ma nella sua vita c’è un grande vuoto da colmare, un desiderio per il quale ha chiesto l'aiuto di "Chi l'ha visto?": ritrovare la sua famiglia d'origine.

Purtroppo, la ricerca della sua mamma è stata vana, ma Vito è riuscito a trovare a Vittoria l'ostetrica che l'aveva fatto nascere. Purtroppo, la signora non si ricorda più, dopo cinquantanni, chi sia la donna che lo ha messo al mondo.

La nota trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli si sta occupando del caso di questo affascinante americano che ha percorso più di 7 mila chilometri per arrivare a Vittoria. Vito è vissuto i primi tempi presso l'orfanotrofio di Ragusa. Qualcuno sa qualcosa?

la storia di vito from Irene Savasta on Vimeo.