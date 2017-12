X Factor, il ragusano Lorenzo Licitra è in finale

Roma - Lorenzo Licitra è in finale. Il tenore ragusano vince la penultima battaglia di X Factor, superando a pieni voti la semifinale, prima interpretando l'inedito “In The Name of Love” e poi “Diamonds” di Rihanna. Giovedì 14 dicembre, al Forum di Assago, Lorenzo sarà in finale e ambirà alla vittoria di questa edizione del talent di Sky Uno. Di certo, comunque vada, è ormai una star nazionale e la sua carriera si schiude a palcoscenici ancora più importanti.