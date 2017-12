Renzi: Ragusa tappa sportiva del tour. Incontro con la Virtus Eirene

Ragusa - Il Segretario nazionale del Pd, Matteo Renzi, stamani in visita a Ragusa. Stamani, l'ex premier è stato accolto all'internod ei locali del Pala Minardi, luogo in cui si allenano le ragazze della squadra di Basket Virtus Eirene Passalacqua.

"Siete davvero una bella realtà sportiva", dice Renzi, e si complimenta con le ragazze e la dirigenza. Per il segretario del Pd, lo sport è una realtà importante per far crescere la società civile.

Attualmente, Renzi sta toccando con il suo tour tutte le province italiane e ha concluso proprio qui in Sicilia con Ragusa, Siracusa e Catania. Un vero e proprio tour de force per tutto lo stivale. E Ragusa è stata proprio la tappa sportiva.

Poi, ha promesso di ritornare durante la campagna elettorale e dichiara di aver contribuito a dare i fondi per la realizzazione della metropolitana di superficie a Ragusa e promette di lavorare al raddoppio della Ragusa-Catania.