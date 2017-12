La Talpa, a Modica, angolo di resistenza culturale

Modica - In un bell’articolo dell’estate scorsa, il poeta Franco Arminio definisce la principale malattia della nostra società “autismo corale”, che “è nella sostanza un tumore di tutti”, e nella dura battaglia che ogni giorno affrontiamo per restare Umani, in qualsiasi situazione –a lavoro, in famiglia- siamo continuamente messi di fronte a un bivio: lasciarci trascinare dagli eventi, agire da zombie, o assumerci le nostre responsabilità, aprirci al mondo e agire consapevolmente: vivere la vita dei morti o vivere la vita dei vivi. C’è, a Modica, chi questa battaglia, con consapevolezza, ma con leggerezza, ha scelto di combatterla, e nel campo più difficile di tutti, oggi: la cultura. Secondo Francesco Trombadore, della libreria La Talpa, la cultura serve a recuperare, mantenere, coltivare l’Umanità (da cui, come dice lui, le Scienze Umane). E su questa scelta ha impostato la sua vita e il suo modello di libreria, le cui parole chiave sono Silenzio, Lentezza, Rapporto Umano, di cui abbiamo tutti sempre più bisogno. La Cultura che si trova a La Talpa non è boriosa, accademica, per pochi iniziati, ma è un continuo stimolo per la curiosità, la meraviglia, la riflessione; il rapporto stesso col libro cambia: da merce, da contenitore di informazioni, diventa un amico con cui dialogare, entrare in “simpatia” (come direbbero i fisici), scoprire le proprie radici e altre parti di se stessi ancora sconosciute.

Nella sua vita da lettore e nei suoi 25 anni di libraio, Francesco per i suoi amici e i suoi clienti (che spesso sono la stessa cosa), ne ha selezionati 100: cento libri che secondo lui a ognuno farebbe bene leggere; da Borges a Seneca, da Collodi a Rousseau, passando per i nostri autori locali, con la sapiente guida di Francesco ogni libro è un viaggio, un volo pindarico, attraverso il tempo e lo spazio, in compagnia delle più geniali menti e le più grandi anime della storia, alla ricerca della nostra (quasi) perduta Umanità. Un viaggio, il cui punto di partenza è sempre La Talpa, e, finito di leggere, anche il punto di ritorno, anzi una stazione di sosta –in tutti i sensi-, dove si trova un amico a cui raccontarlo, questo viaggio, condividerlo, tramite questo arricchire e arricchirsi la vita, e scegliere insieme una nuova destinazione.

I Cento libri che tutti dovrebbero leggere

- secondo la Talpa –

Jorge Luis Borges

1) Finzioni

2) L’Aleph

3) Elogio dell’Ombra

Gabriel Garcia Marquez

4) Cent’anni di solitudine

Paul Auster

5) Trilogia di New York

Ernest Hemingway

6) Fiesta

7) Il Vecchio e il Mare

John Steinbeck

8) Furore

Elio Vittorini

9) Americana

Fernando Pessoa

10) Il Libro dell’Inquietudine

Charles Dickens

11) Grandi Speranze

12) Canto di Natale

13) Il Circolo di Pickwick

Robert Louis Stevenson

14) L’Isola del Tesoro

Lewis Carroll

15) Alice nel Paese delle Meraviglie

Herman Melville

16) Moby Dick

Miguel De Cervantes

17) Don Chisciotte

18) Novelle Esemplari

Anonimo

19) Lazzarillo de Tormes

Carlo Collodi

20)Pinocchio

Nikolai Gogol

20)Le Anime Morte

21) I racconti di Pietroburgo

Dostoevskij

23) I Fratelli Karamazov

24) Delitto e Castigo

25) Le Notti Bianche

Lev Tolstoj

26) Guerra e Pace

27) Sonata a Kreutzer

28) Morte di Ivan Illic

Ivan Sergeevi? Turgenev

29) Padri e figli

Giovanni Verga

30) Mastro Don Gesualdo

Vitaliano Brancati

31) Gli Anni Perduti

32) Don Giovanni in Sicilia

Gesualdo Bufalino

33) Diceria dell’Untore

34) Amaro Miele

Enzo Russo

35) Nato in Sicilia

Ercole Patti

36) Diario Siciliano

37) Un Bellissimo Novembre

Costantino Kavafis

38) Poesie

Omero

39) Iliade

40) Odissea

Sofocle

41) Edipo Re

Euripide

42) Le Baccanti

Eschilo

43) Orestea

Aristofane

44) Commedie

Lucrezio

45) De Rerum Natura

Seneca

46) Lettere a Lucilio

Epitteto

47) Manuale

Marco Aurelio

48) Ricordi

Petronio

49) Satyricon

Namaziano

50) De Reditu Suo

Agostino

51) Confessioni

52) La Città di Dio

Boezio

53) La Consolazione della Filosofia

Dante Alighieri

54) Divina Commedia

Francesco Petrarca

55) Canzoniere

Giovanni Boccaccio

56) Decamerone

Alessandro Manzoni

57) I Promessi Sposi

Giacomo Leopardi

58) Canti

59) Operette Morali

Michel de Montaigne

60) Opere

Blaise Pascal

61) Pensieri

62) Lettere Provinciali

Erasmo da Rotterdam

63) Elogio della Follia

Tommaso Campanella

64) La Città del Sole

Plutarco

65) Vite Parallele

Ovidio

66) Le Metamorfosi

Catullo

67) Poesie

Nietzsche

68) Nascita della Tragedia

Guido Ceronetti

69) Pensieri del tè

70) Ecclesiaste

Roberto Calasso

71) Le Nozze di Cadmo e Armonia

72) Il Cacciatore Celeste

Emil Cioran

73) L’Inconveniente di Essere Nati

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

74) Il Gattopardo

Leonardo Sciascia

75) Il Contesto

76) A Ciascuno il Suo

Carlo Levi

77) Cristo si è fermato a Eboli

Primo Levi

78) Se Questo è un Uomo

Pier Paolo Pasolini

79) Poesia in forma di Rosa

80) Le Ceneri di Gramsci

Lord Byron

81) La Via per l’Oxiana

Elias Canetti

82) Massa e Potere

83) Autodafè

Heinrich Boll

84) Opinioni di un Clown

Goethe

85) Faust

Voltaire

86) Dizionario Filosofico

87) Candido

Jean Jeacques Rousseau

88) Il Contratto Sociale

Stendhal

89) La Certosa di Parma

Honoré de Balzac

90) Papa goriot

Victor Hugo

91) I Miserabili

Guy de Maupassant

92) I Racconti

James Joyce

93) Racconti di Dublino

George Orwell

94) La Fattoria degli Animali

Gustave Flaubert

95 ) Madame Bovary

96) I Profeti Maggiori

Umar Khayy?m

97) Quartine

William Faulkner

98) Luce d’Agosto

99) Il Re del Mondo

Tu

100) La Tua Vita