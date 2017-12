I vini Armosa, prodotti a Scicli, un video

Scicli - Questo video è stato girato presso le cantine Armosa ed è un omaggio al loro vino e al territorio di Scicli. L’azienda agricola ArmosA, è una piccola realtà vitivinicola che attualmente lavora circa 4,8 ettari di vigneto di nero d’avola e 0.1 ettari di moscato bianco. Le tecniche colturali utilizzate mirano ad ottenere un ottimale equilibrio vegeto-produttivo in modo da favorire la produzione di uve sane e di elevata qualità. La vendemmia viene effettuata manualmente nelle ore più fresche della giornata, con la selezione in vigna dei grappoli migliori e la raccolta in cassette.La cantina, ottenuta dalla ristrutturazione di fabbricati rurali del secolo scorso, è dotata di moderni tini in acciaio inox per la vinificazione a temperatura controllata e di una barricaia per l’affinamento del vino. Le tecniche di cantina utilizzate cercano di ridurre gli interventi sul vino per conservarne al massimo l’integrità seguendo la filosofia per cui "il tempo lavori sul vino e non l’uomo".I vini prodotti dall’azienda sono il “Siclys” e la riserva “Curma”, entrambi ottenuti da uve di nero d’avola in purezza, il “Salipetrj” vino bianco secco ottenuto da uve moscato bianco, e a questi si aggiunge la grappa di nero d’avola “Ayn”.

Promo Armosa 720p from Irene Savasta on Vimeo.