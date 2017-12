Comiso, picchia la moglie e poi dice: Poche gliene ho date. Arrestato

Comiso - E' stato arrestato a Comiso un uomo di 29 anni, N.G., accusato di lesioni aggravate nei confronti della moglie. La polizia è intervenuta due giorni fa in seguito ad una denuncia del personale sanitario del pronto soccorso: una donna aveva gravi segni di violenza al volto e a varie parti del corpo.

La donna ha raccontato alla polizia di essere stata massacrata di botte dal marito davanti ai due figli minori pertanto bisognava, come prima cosa, trovare i bambini e metterli in sicurezza. La donna non ricordava nemmeno l'indirizzo di casa perchè vivevano li da pochi giorni, non avevano luce, gas, acqua e riscaldamento.

Dopo vari tentativi sia la polizia che i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare ed in fondo all’abitazione si udiva il pianto di un bambino svegliato probabilmente dall’apertura forzata della porta d’ingresso.

L'uomo aveva in braccio un bambino in lacrime mentre un altro era disteso a letto, inconsolabile.

Ha riferito alla polizia di non essere pentito e che anzi la donna era stata fortunata perché “poche gliene aveva date”. E' stato arrestato e i bambini affidati ad un parente.