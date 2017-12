Ragusa: al Maria Paternò Arezzo risolto il problema del riscaldamento

Ragusa - L’Asp di Ragusa già nella giornata di ieri è intervenuta, per risolvere il problema che si era ripresentato per il mancato funzionamento del riscaldamento nelle sale operatorie del P.O. Maria Paternò Arezzo.

«Come già comunicato in precedenza si tratta di un sistema di climatizzazione alquanto vecchio quindi gravi sono le carenze tecniche che tuttavia ora, con l’arrivo dei componenti tecnici nuovi sarà risolto - dichiara - l’ing. Gaetano Cilia, capo servizio tecnico. Da ieri si lavora in maniera spedita per attuare interventi duraturi e definitivi idonei ad assicurare la piena funzionalità del servizio di riscaldamento, nelle sale operatorie del Presidio, entro brevissimo tempo».

L’Azienda si scusa, ancor una volta, per il disagio procurato ai cittadini ricoverati e ai familiari che li assistono.