A Modica Palazzo De Leva aperto per Chocomodica

Modica - Il Centro Studi sulla Contea di Modica è presente a ChocoModica 2017. I due siti gestiti dall’associazione sono aperti per l’occasione da Venerdì a Domenica per offrire ai visitatori la possibilità di conoscere ed apprezzare le iniziative proposte. A Palazzo De Leva, sede del centro Studi è ospitata la mostra di Luna Ragusa dal titolo “Anima”. La Chiesa rupestre di S. Nicolò in via Grimaldi sarà aperta per le visite dalle 10 alle 19 con orario continuato ed un biglietto di ingresso ridotto per l’occasione di 1.50 Euro. Saranno i soci della Cooperativa VIA, che gestisce il sito, a guidare le visite all’interno del sito.