Ragusa, lo chef Rosario Campolo fa lo showcooking da Pirosa Gioielli

Ragusa - La preziosità della natura al centro di uno showcooking esclusivo, tra gioielli e piatti sublimi. Sabato 9 dicembre, dalle 18.00 alle 21.30, Pirosa Gioielli a Ragusa ospita l’eleganza e la raffinatezza in un appuntamento con il gusto e la bellezza. Accanto ai piatti dello chef Rosario Campolo, gli orologi GreenTime, accessori dallo stile unico. Realizzata interamente a mano con legno 100% naturale, la linea GreenTime, prodotta da Zzero, sceglie l’ecosostenibilità come carattere distintivo: accessori dal packaging riciclato e riciclabile, dal basso impatto ambientale per una scelta che guarda anche all’ecologia.

Durante lo showcooking di sabato sarà presentata l’ultima creazione firmata GreenTime: il modello “Mechanical”, primo orologio meccanico in legno con ricarica automatica, proposto in quattro diverse varianti. Ma ci saranno anche gli altri modelli, come gli orologi Vegan, dal cinturino in legno e fibra vegetale, e tutti gli altri accessori realizzati a mano ed in legno 100% naturale, dagli occhiali da sole alle penne.

A fare da squisita cornice la cucina dello chef Rosario Campolo che allieterà la serata con le sue creazioni a base delle migliori materie prime del territorio ibleo. La sua arte culinaria aggiungerà fascino e ricchezza anche agli altri meravigliosi preziosi che potranno essere ammirati durante lo showcooking, come i gioielli leBebè, da regalare o regalarsi per il prossimo Natale.

L’evento è realizzato con il supporto di Catering Di Natale, Carmelo Riccotti La Rocca Floral Designer, Arti Visive - Foto & Cinema.