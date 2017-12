Allerta meteo, venti e piogge forti in Sicilia

Ancora maltempo sull'Italia: la perturbazione di origine atlantica che sta interessando il centronord raggiungerà nelle prossime ore anche le altre regioni portando un ulteriore calo delle temperature, venti forti e deboli nevicate fino a quote basse su Marche ed Emilia Romagna.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una ulteriore allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi venti forti e di burrasca su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Dalle prime ore di domani sono attesi temporali, localmente anche molto intensi e accompagnati da fulmini, grandinate e venti forti, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria tirrenica centro-settentrionale.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull&rsquoItalia per i prossimi giorni.

SABATO 9 DICEMBRE Al Nord soleggiato al Nordovest e sulla Lombardia, residua instabilità sul Nordest con locali rovesci, nevosi a bassa quota in Romagna. Temperature in calo, massime tra 4 e 9. Al Centro rovesci sparsi su adriatiche e Appennino, nevosi dai 400m, localmente a bassa quota in serata, soleggiato sul Tirreno. Temperature in calo, massime tra 5 e 9. Al Sud instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi e neve in calo fino sotto i 1000m. Dalla notte fenomeni in attenuazione. Temperature in flessione, massime tra 11 e 14.

DOMENICA 10 DICEMBRE Al Nord inizialmente soleggiato, peggiora tra pomeriggio e sera a partire da Ovest con piogge in Liguria e deboli nevicate fino a bassa quota in Pianura padana. Temperature stabili, massime tra 4 e 9. Al Centro sole al mattino, poi peggiora con fenomeni a partire da ovest, nevosi dai 600-900m ma in rapido rialzo. Temperature in ascesa, massime tra 7 e 11. Al Sud bel tempo prevalente, nubi in aumento in giornata sulla Campania settentrionale con locali piogge serali. Temperature in aumento, massime tra 10 e 15.

LUNEDI' 11 DICEMBRE Al Nord maltempo con piogge diffuse e nevicate in rialzo a 500m ma localmente ancora in piano al mattino al nordovest. Schiarite pomeridiane sul basso Veneto. Temperature in rialzo, massime tra 3 e 10. Al Centro irregolarmente nuvoloso sulle tirreniche con rovesci intermittenti, abbondanti sulla Toscana, meglio altrove. Temperature in ascesa, massime tra 11 e 16. Al Sud bel tempo prevalente, locali disturbi su Nord Campania e ioniche ma con basso rischio di pioggia. Temperature in aumento, massime tra 14 e 18.