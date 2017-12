Fabio Granata: mi piacerebbe candidarmi a sindaco di Siracusa

Siracusa - L'ex deputato regionale e nazionale di Alleanza nazionale Fabio Granata pronto a candidarsi a sindaco di Siracusa.

"Non escludo di candidarmi a sindaco della mia città. Dopo aver ricoperto tanti ruoli e dopo tante battaglie mi piacerebbe molto poter dedicare la mia energia e la mia esperienza politica e di Governo a una Città che amo e che considero importantissima sia per il suo passato ma anche per una sua grande prospettiva di Capitale culturale alla quale credo di aver già contributo in maniera rilevante con azioni di Governo concrete e per certi versi straordinarie tra il 2000 e il 2005.

Anche per questo, ma non solo, per il momento voglio restare a mani libere, far crescere e organizzare "Diventerà Bellissima e, perché no, riattivare con Roberto Fai e tanti altri quell'esperienza straordinaria di Città Futura per valutare la possibilità di un progetto che superi gli asfittici attuali poli e vada oltre la inconsistenza dei 5 Stelle. Vediamo: se son rose fioriranno...".