Palermo - E’ morto Nino Conticello, ex patron dell’Antica Focacceria San Francesco in via Alessandro Paternostro a Palermo, il padre di Vincenzo e Fabio. La storica focacceria fu fondata nel 1834 e realizzata tra le mura di un’antica cappella, nel cuore del quartiere Vucciria. Nino Conticello ha gestito l’attività commerciale dal 1992 in poi, dopo la morte della mamma Ermelinda Alaimo, sino a quel momento alle redini della focacceria. Conticello, ex dirigente regionale dell’Esa, ha rappresentato un pezzo di storia della città dove è nato lo street food.

I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella Cattedrale di Palermo.