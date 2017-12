Ragusa: la droga nel congelatore, un arresto

Ragusa - E' stato arrestato dai carabinieri S.V., 21 anni, albanese, incensurato, accusato del reato di spaccio. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 1,6 grammi di marijuana.

Dopo essere stato perquisito in strada, il controllo si è esteso anche alla sua casa privata e qui, dopo un accurato controllo, è stato trovato in possesso di 305 grammi di marijuana suddivisa in diversi sacchetti e conservata all’interno del congelatore. Inoltre veniva anche rinvenuta la somma contante di 3.500 euro, provento dello spaccio oltre al materiale per il confezionamento della sostanza.

Al termine delle formalità S.V. è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, su disposizione del PM della Procura di Ragusa, Dottoressa Monego.