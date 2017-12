Ragusa Ibla, incidente: auto contro moto, grave centauro

Ragusa - Grave incidente stradale questa sera intorno alle 21.00 a Ibla, nei pressi del parcheggio San Paolo. Un'auto, una station wagon, per cause tutte da chiarire ha impattato contro una moto di grossa cilindrata, una Yamaha.

Il centauro è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale e le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il personale del 118 per il soccorso del ferito. Al momento, non si conoscono altri dettagli circa l'incidente. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

Foto: repertorio