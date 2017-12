Catania, arriva il volo giornaliero per Dubai

Catania - Nuovo volo giornaliero in partenza da Catania: la compagnia aerea Flydubai, low cost emiratina di proprietà del governo locale, collegherà Catania con Dubai a partire dal 13 giugno. I voli sono già prenotabili dal sito della compagnia.

Verrà utilizzato un B737/800 con prezzi a partire da 206,88 euro per la Economy e 946,98 euro per la Business class. 12 posti in business class con 42 pollici di pitch e 162 in economica con un pitch di 30 pollici.

Da Dubai il volo FZ767 decollerà alle 8,10 e atterrerà a Catania alle 12,15. Ripartirà un’ora dopo per atterrare a Dubai alle 21,05 come FZ768. Il volo CTA-DXB partirà da Fontanarossa e atterrerà all’Aeroporto Internazionale di Dubai, il principale aeroporto della città, negli Emirati Arabi Uniti. È il più grande e importante aeroporto del Medio Oriente ed è situato nel quartiere di Garhoud, 4 km a nord-est della città.